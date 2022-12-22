Пауло Коста раскритиковал UFC: «Они думают, что бразильцы живут в джунглях»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста (14-2) предположил, что руководство UFC намеренно платит бразильским бойцам маленькие гонорары.

«Я думаю, они предлагают бразильцам очень низкие гонорары, потому что думают: «Эти сволочи живут в своих джунглях в Бразилии, им не нужны деньги. Их национальная валюта в пять раз меньше доллара, так что не стоит им переплачивать».

Менталитет бразильцев говорит: «Хорошо, я согласен на ваши условия». Я совершил эту ошибку. Но это нечестный бизнес. Я готов драться в марте, и если UFC хотят моего боя с Уиттакером, пусть пришлют контракт с правильными цифрами» — сказал бразилец на шоу The MMA Hour.

Роберт Уиттакер (24-6) и Коста должны были подраться 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.