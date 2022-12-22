Пауло Коста раскрыл свой гонорар за бой в UFC

Бразильский средневес UFC Пауло Коста (14-2) сообщил, что он отказался от боя с Робертом Уиттакером (24-6) из-за маленького гонорара.

«Я сказал, что хочу новых условий для боя с Уиттакером, — сказал бразилец на шоу The MMA Hour. — Я не буду драться с ним за те же деньги, ведь это главное событие в Австралии. Это отличный бой, так что 70 тысяч долларов — это очень мало. Я попросил их чуть увеличить гонорар, но они отказались.

Они сказали: «Нам следует заключить новую сделку на шесть боев». Я сказал: «Нет, какие шесть боев? Я говорю с вами о бое с Уиттакером, а не о шести поединках. Это бессмысленно». Я сделал эту ошибку в 2017 году, и я до сих пор за нее расплачиваюсь».

Также Коста добавил, что его контракт с UFC подходит к концу в начале следующего года.

«Я думаю, что контракт заканчивается где-то в марте», — добавил бразилец.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.