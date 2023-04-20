Пауло Коста бросил вызов Яну Блаховичу: «Я могу выступить в полутяжелом весе 6 мая»

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (14-2) заявил, что готов подраться с экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-9) 6 мая на UFC 288.

«Турнир 6 мая попал в бедственное положение. Ян Блахович против Косты может стать спасением. Я готов выпить свои секретные соки и подняться в полутяжелый вес. Дайте мне знать. Я подерусь с Чен-Ченом [Чимаевым] в октябре, не беспокойтесь. Толстяк Пауло готов», — написал Коста в Twitter.

UFC 288 пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США. Хедлайнерами турнира станут Алджамейн Стерлинг (22-3) и Генри Сехудо (16-2).