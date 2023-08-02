Пауло Коста: «Я ненавижу Чимаева. Я усердно тренируюсь, чтобы заставить его страдать»

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) заявил, что работает на максимум, чтобы показать в бою против Хамзата Чимаева (12-0) отличное выступление.

«Кард турнира [UFC 294] потрясающий, это, безусловно, крупнейшее событие года. Дана [Уайт] и все менеджеры UFC приложили много усилий для того, чтобы сделать этот кард лучшим в году.

Да, я ненавижу этого парня [Чимаева]. Я тренируюсь не только для того, чтобы победить его, но и для того, чтобы заставить его страдать. Я хочу оформить все идеально. Я использую все свои навыки: концентрацию и фокус, чтобы быть лучше, чем когда-либо, физически, ментально и технически. Все это вместе поможет мне выступить лучше, чем когда-либо. Я знаю, что там, в Абу-Даби, будет что-то вроде «его дома», но мне все равно, я еду туда, чтобы взять верх», — сказал Коста в интервью MMA Junkie.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.