Пауло Коста заявил, что Ян Блахович отказался с ним драться

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (14-2) заявил, что экс-чемпион полутяжелого веса Ян Блахович (29-9) не согласился драться с ним в полутяжелом весе.

«Переговоры с UFC заняли около трех дней, — сказал Коста в в эфире The MMA Hour. — Они сказали: «Хорошо, ты можешь подраться с Блаховичем в полутяжелом весе, а затем вернуться в средний вес и провести бой в октябре». Тогда я зашел в Twitter и написал, что подерусь с Блаховичем.

Ян лжет. Я никогда не отказывался от боя. Вообще-то это он отказался от боя. Я всегда вел переговоры об этом поединке. В течение трех или четырех дней я вел переговоры с UFC. Я никогда не отказывался от боя. На самом деле я был очень счастлив, что этот поединок может состояться.

Я [сказал UFC]: «Вау, это очень хороший бой». Мне нравится этот поединок. Мне также нравится, как дерется Ян. Он дрался с парнями, которые поднялись из среднего веса, такими как Рокхолд, Соуза и Адесанья, и он победил этих парней. Так что это большая возможность для меня.

Мне нравится идея этого боя по трем причинам: он уже победил этих парней; мне не нужно сгонять большой вес; и третье — это хорошая возможность заработать много денег из-за короткого уведомления».

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.