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Сегодня, 11:18

Паулу Коста обратился к Чимаеву: «Я унижу тебя в твоем же чертовом доме»

Коста заявил, что подписал контракт на бой с Чимаевым месяц назад
Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга в среднем весе Паулу Коста (14-2) заявил, что подписал контракт на бой с Хамзатом Чимаевым (12-0) месяц назад.

«Я подписал контракт на бой месяц назад. Гурман Чен Чен отклонил сделку месяц назад, пытаясь получить много других боев, кроме меня, лол. Теперь, мудак, нам предстоит подраться», — написал Коста в Twitter.

Затем Коста в другой соцсети написал: «У гурмана Чен Чена нет шансов, ноль, никаких шансов. Я уничтожу его. Я приду, чтобы унизить тебя в твоем же чертовом доме, говнюк. Тренируюсь каждый день, каждый день. У меня нет выходных. Посмотри на это лицо. Смотри сюда, гурман Чен Чен. Это человек, который собирается тебя убить».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
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