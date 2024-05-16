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Сегодня, 23:00

Павел Гордеев — Артем Дамковский: время начала и где смотреть трансляцию боя

Павел Гордеев проведет поединок против Артема Дамковского 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Гордеев.
Фото Соцсети
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Россиянин Павел Гордеев проведет поединок в легком дивизионе против белорусского бойца Артема Дамковского на турнире ACA 175 в пятницу, 17 мая. Вечер ММА пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Начало турнира — в 16.00 по московскому времени.

Трансляцию поединка в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт российского промоушена АСА в разделе трансляций. Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Рекорд Гордеева в профессиональной карьере — 20-0-3. На счету Дамковского рекорд в ММА — 24-0-16.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Артем Дамковский
Павел Гордеев
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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