Павел Шелест подписал долгосрочный контракт с TOP DOG

Белорусский кикбоксер Павел Шелест подписал долгосрочный контракт с лигой кулачных боев TOP DOG.

«Я заключил долгосрочный контракт с лигой TOP DOG — вижу свои перспективы и развитие именно в этой организации. Также хочу поблагодарить организацию за возможность подраться на турнире, который состоится 16 декабря в Vegas City Hall», — приводит слова Шелеста пресс-служба TOP DOG.

Шелест завоевал чемпионский пояс WTKF и серебряную медаль на чемпионате мира среди любителей по версии WAKO. Он является мастером спорта международного класса. Ранее он провел поединок на кулаках против звезды лиги и экс-бойца Glory Владислава Туйнова. Бой закончился вничью.

Следующий турнир TOP DOG состоится 16 декабря. Главным событием вечера станет противостояние основателя лиги Данилы «Регбиста» Алеева и Артема Тарасова.