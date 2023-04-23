Павлович бонусом получил 50 тысяч долларов за «Выступление вечера»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) удостоился денежного бонуса в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над Кертисом Блейдсом (17-4) на UFC Fight Night 222.

Также бонусы за «Выступление вечера» получили Бруно Силва (23-8), который победил техническим нокаутом в первом раунде Брэда Тавареса (19-8), Кристос Гиагос (20-10), нокаутировавший в первом раунде Рика Гленна (22-7), и Монтель Джексон (13-2), также нокаутировавший Рани Яхья (28-11) в первом раунде.

UFC Fight Night 222 состоялся 22 апреля в Лас-Вегасе, США.