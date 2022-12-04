Павлович получил бонус «Выступление вечера» по итогам UFC on ESPN 42

Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) получил бонус «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC on ESPN 42.

Россиянин одолел Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Также бонус «Выступление вечера» забрал Роман Долидзе (12-1), который отправил Джека Херманссона (23-8) в технический нокаут во втором раунде.

Бонусы «Бой вечера» получили Стивен Томпсон (17-6) и Кевин Холланд (23-9), которые закатили зрелищный бой в стойке. Поединок продлился четыре раунда — Холланд отказался выходить на заключительный раунд.

Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.