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Сегодня, 14:21

Павлович удивлен, как Джонс сохранил голод к боям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович дал характеристику чемпиону организации в тяжелом дивизионе Джону Джонсу.

«Джонс сколько лет уже выступает, много защит провел. Я удивляюсь, как можно все это время драться и сохранить голод к боям. Как он это в себе воспитывает, выдерживает. Конечно, он опасен. Он — пример для других. Был чемпионом в 93 кг и сейчас выиграл пояс в тяжах. Считаю, что он, конечно, выдающийся боец и так далее. Но сравнивать спортсменов — чуть неблагодарное дело, потому что все достигли своих заслуг в разные времена. Все тяжело трудились, пахали, чтобы к этому прийти. Неправильно уменьшать чьи-то заслуги. Если ты стал чемпионом, ты уже чемпион, и никто у тебя это уже не отнимет», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Джонс стал чемпионом после победы над Сирилом Ганом на турнире UFC 285. Его первая защита титула против Стипе Миочича была перенесена с июля на осень. Накануне Джон в своих социальных сетях заявил, что бой против Стипе станет последним в его карьере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sergei-pavlovich-udivlyaet-kak-dzhons-sokhranil-golod-k-boyam-244679/
Джон Джонс
Сергей Павлович
UFC
ММА
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