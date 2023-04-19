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Сегодня, 14:27

Сергей Павлович: «Хочется выигрывать в последующих поединках ярко и зрелищно»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (17-1) вспомнил последнюю победу над австралийцем Таем Туивасой (14-5).

«Последняя неделя перед боем с Таем Туивасой проходила как обычно, — сказал Павлович UFC. — Задача была — поработать все три раунда. Я знал, что Туйваса — хороший ударник, с ним надо быть начеку. Мы нарабатывали многие вещи, и многие из них не прошли в бою. Поэтому я могу сказать, что все прошло по плану.
Конечно, победа над Таем Туивасой принесла радость. Я понимаю, что та тяжелая работа, которая была проделана, была проделана не зря. Конечно, хочется выигрывать в последующих поединках ярко и зрелищно, поэтому будем стараться, прикладывать все усилия, тяжело работать».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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