Сергей Павлович: «Хочется выигрывать в последующих поединках ярко и зрелищно»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (17-1) вспомнил последнюю победу над австралийцем Таем Туивасой (14-5).

«Последняя неделя перед боем с Таем Туивасой проходила как обычно, — сказал Павлович UFC. — Задача была — поработать все три раунда. Я знал, что Туйваса — хороший ударник, с ним надо быть начеку. Мы нарабатывали многие вещи, и многие из них не прошли в бою. Поэтому я могу сказать, что все прошло по плану.

Конечно, победа над Таем Туивасой принесла радость. Я понимаю, что та тяжелая работа, которая была проделана, была проделана не зря. Конечно, хочется выигрывать в последующих поединках ярко и зрелищно, поэтому будем стараться, прикладывать все усилия, тяжело работать».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.