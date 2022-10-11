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Сегодня, 09:55

Пэдди Пимблетт подерется с Игнасио Бахамондесом 10 декабря на UFC 282

Давид Хачатрян

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт (19-3) проведет поединок с 25-летним чилийцем Игнасио Бахамондесом (14-3) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист ESPN Карлос Контрерас Легаспи.

27-летний Пимблетт в прошлом бою победил Джордана Ливитта (10-1) сабмишном во втором раунде на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Бахамондес выиграл два своих последних поединка. В прошлом бою он победил сабмишном в третьем раунде Чжу Жуна (21-5) 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
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