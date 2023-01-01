Пэдди Пимблетт подрался в зале с интернет-троллем

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт (20-3) встретился с интернет-троллем из Ливерпуля. Пимблетт пригласил его на спарринг, предложив 500 евро, если он сможет пережить с ним в клетке два раунда.

Во время спарринга оппонент Пимблетта потянул ногу, что сделало его еще более легкой мишенью. Тем не менее Пимблетт дрался не во всю мощь, а к концу спарринга пожал оппоненту руку и сказал, что он рад, что интернет-тролль осмелился прийти к нему в зал и подраться в клетке.

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.