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Сегодня, 14:12

Пэдди Пимблетт подрался в зале с интернет-троллем

Сергей Разин
корреспондент
Пэдди Пимблетт.
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Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт (20-3) встретился с интернет-троллем из Ливерпуля. Пимблетт пригласил его на спарринг, предложив 500 евро, если он сможет пережить с ним в клетке два раунда.

Во время спарринга оппонент Пимблетта потянул ногу, что сделало его еще более легкой мишенью. Тем не менее Пимблетт дрался не во всю мощь, а к концу спарринга пожал оппоненту руку и сказал, что он рад, что интернет-тролль осмелился прийти к нему в зал и подраться в клетке.

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
UFC
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