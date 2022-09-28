Перри — о Николсоне: «У него удар, как будто грузовиком сбивают»

Экс-боец UFC Майк Перри поделился мнением об американце Алексе Николсоне, который станет соперником Вагаба Вагабова.

«Он во всем силен, его сложно сломать, у него удар, как будто грузовиком сбивают. Вагабова ждет сложнейший бой в его жизни. Но надо сказать, что и Алекс тоже находится на пороге сложнейшего боя в жизни, нас ждет захватывающее шоу, которое нельзя пропустить», — цитирует MMA.Metaratings.ru Перри.

В последнем поединке Вагабов победил Павла Шульского в августе этого года техническим нокаутом. Николсон за свою профессиональную карьеру имеет 17 побед и 9 поражений.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября.