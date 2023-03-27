Двалишвили чуть не подрался с фанатом: «Я набью тебе морду!»

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) едва не устроил потасовку с фанатом на турнире UFC on ESPN 43.

Когда Двалишвили стоял около фанатской трибуны, один из присутствовавших на турнире мужчин раскритиковал Двалишвили за то, что он отказывается драться с чемпионом Алджамейном Стерлингом (22-3). В моменте у грузинского бойца не хватило нервов и он попытался добраться до спровоцировавшего его фаната.

«Давай, прямо здесь, детка», — сказал мужчина, на что Двалишвили ответил: «Сволочь, я набью тебе морду!» Попытку Двалишвили добраться до неизвестного мужчины прервали стоявшие рядом охранники.

Ранее Двалишвили заявил, что не собирается драться со своим другом и чемпионом Стерлингом. Следующий бой грузинский боец может провести против Кори Сэндхэгена (16-4).