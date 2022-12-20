Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) прокомментировал идею лиги Даны Уайта Power Slap создать шоу наподобие The Ultimate Fighter.

«Собрать 16 парней в одном доме, где будет бесплатный алкоголь и еда, а затем заставить их бить друг друга по лицу — это путь к катастрофе. Это будет выглядеть как The Ultimate Fighter, но им не нужно будет делать вес, держать себя в форме. Это безумие», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Ранее бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) позвал Нейта Диаса (21-13) сразиться с ним на чемпионате по пощечинам.