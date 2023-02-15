Романкевич о поединке с Кавалари: «Получится кровавый бой»

Кикбоксер Петр Романкевич заявил, что их с бразильцем Сауло Кавалари ждет кровавый бой в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Он не хочет показывать что он волнуется. Я тоже волнуюсь. Надо давать и получать. В любом случае, у нас получится кровавый бой. Мы это понимаем, но все равно переступаем эту черту, чтобы показать зрителям то, на что мы способны», — приводит слова Романкевича РЕН ТВ.

Белорусский спортсмен признался, что будет рад, если ему удастся выиграть досрочно, однако победа по очкам его тоже устроит.

17 февраля РЕН ТВ в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Сражение белоруса Романкевича и бразильского кикбоксера Кавалари станет главным событием вечера.