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Сегодня, 07:59

Петр Ян дал прогноз на бой Стерлинга и Диллашоу

Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-3) не видит в поединке Алджамейна Стерлинга (21-3) и Ти Джея Диллашоу (17-4) явного фаворита.

«Честно, не знаю [кто победит]. 50 на 50, — сказал Ян в интервью на The MMA Hour. — Все зависит от того, кто кому навяжет свой поединок. Кого бы я хотел видеть победителем? Честно, мне без разницы. Я размажу их. Моя цель — стать чемпионом UFC».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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