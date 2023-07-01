Петр Ян: «Бой с Умаром Нурмагомедовым? Если поединок будет интересен UFC, то он может состояться»

Российский боец, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян допустил, что в будущем может провести поединок с другим представителем России Умаром Нурмагомедовым.

— Шону О'Мелли справедливо дали бой за титул?

— Не знаю. Это вопрос к руководству UFC. Думаю, что у него свои взгляды на это.

— Ваш прогноз на бой Умара Нурмагомедова против Кори Сэндхагена?

— Мне кажется, что будет интересный поединок. Думаю, что борьба Умара сыграет роль.

— Если Умар победит Кори, готовы ли вы драться с Нурмагомедовым?

— Думаю, что пока Умар даже не в топ-5, поэтому смысла в этом поединке нет. Пока. Это вопрос к менеджерам. Если поединок будет интересен UFC, то, может, он и состоится.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в карьере. Он занимает пятое место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

27-летний Нурмагомедов выиграл все 16 поединок в профессиональной карьере, он идет на 11-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.