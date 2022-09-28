Петр Ян и Анатолий Малыхин подарили тренеру автомобиль. Фото

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-3) и временный чемпион мира ONE Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин (11-0) подарили своему тренеру в зале Tiger Muay Thai Джону Хатчинсону новый Ford Ranger.

Видеозапись вручения подарка Ян репостнул себе в соцсети.

В настоящее время Ян готовится к бою с Шоном О'Мэлли (15-1), который состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Малыхин должен подраться с действующим чемпионом лиги Аржаном Бхулларом (11-1) 29 сентября на ONE 161 на «Singapore Indoor Stadium» в Калланге, Сингапур.