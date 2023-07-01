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Сегодня, 19:37

Петр Ян о трэштоке: «Молчать в нашем пространстве нельзя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на вопросы о своей подготовке и отношению к соперникам.

— Планируете использовать помощь Малыхина при подготовке к боям?

— Если Толя найдет время. Он занят. Я всегда рад его видеть на поединках и не только.

— Должен ли Анатолий отдавать Мерабу 50 тысяч?

— Не знаю.

— Я так понимаю, что вы говорили, что деньги отдавать не надо.

— Где я такое говорил?

— Ходили такие слухи.

— Ну, если ты от слухов отталкиваешься, кто ты?

— Вы сказали, что планируете к концу года провести бой. Планируете ли что-то поменять в подготовке? Болельщики много критиковали вас за подготовку к бою в Таиланде.

— Нужно менять определенные вещи.

— Были советы ехать в Дагестан...

— Вообще, говоря о подготовке, когда ты находишься в отдаленном месте, абстрагируешься, твоя подготовка проходит лучше. Смена места и территории в определениях моментах идет на руку.

— Если снова возвращаться к тому бою, то как часто вы его пересматриваете?

— Я его не пересматриваю. Пока не пришел к этому. Когда готовишься к боям, то смотришь бои соперников.

— Между вами и вашими соперниками в последних боях была сильная взаимная неприязнь. Может быть хотелось бы провести бой с соперником, с которым будет уважение?

— Ты идешь драться. Понимаешь, что у вас будет поединок. Есть эмоциональные моменты, которые создаются одной из двух сторон. Ты уже либо отвечаешь на это, либо молчишь. Молчать в нашем пространстве тоже нельзя. В этом есть и медийная составляющая.

30-летний Ян проиграл три последних поединка в UFC. Всего у него 16 побед и 5 поражений в карьере.

Петр Ян
UFC
0
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