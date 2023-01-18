Петр Ян подерется с Двалишвили в главном поединке турнира UFC 11 марта

Претендентый на легчайший вес Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.

Ян проиграл два боя подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Двалишвили выиграл восемь боев подряд, в том числе единогласным решением судей над бывшим чемпионом в полулегком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение было в 2018 году.

Мероприятие состоится через неделю после UFC 285 на T-Mobile Arena и за неделю до UFC 286 в Лондоне.