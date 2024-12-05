Петр Ян поднялся на четыре строчки в рейтинге лучших бойцов России

Серьезные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий по итогам ноября. Сразу на четыре строчки поднялся Петр Ян, победивший Дейвисона Фигейредо, — теперь он седьмой. Шамиль Мусаев, выигравший Гран-при PFL в полусреднем весе, переместился с 13-го место на 10-е. А вот Анатолий Малыхин, утративший титул чемпиона One в тяжелом весе (уступил раздельным решением Умару Кану), с девятого места опустился на 13-е.

Рейтинг составляется путем голосования журналистов, блогеров и экспертов. На этот раз в голосовании приняли участие 38 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 607 (569 баллов + 38 упоминаний в анкетах)

2. Магомед Анкалаев 509 (471 + 38)

3. Вадим Немков — 479 (441 + 38)

4. Арман Царукян — 472 (434 + 38)

5. Хамзат Чимаев — 460 (422 + 38)

6. Александр Волков — 421 (383 + 38)

7. Петр Ян — 338 (303 + 35)

8. Умар Нурмагомедов — 303 (270 + 33)

9. Усман Нурмагомедов — 264 (229 + 35)

10. Шамиль Мусаев — 252 (216 + 36)

11. Мовсар Евлоев — 209 (176 + 33)

12. Сергей Павлович — 155 (132 + 23)

13. Анатолий Малыхин — 97 (77 + 20)

14. Шарабутдин Магомедов — 89 (69 + 20)

15. Магомедрасул Гасанов — 69 (56 + 13)

Бойцы, которые были упомянуты в анкетах респондентов, но не вошли в топ-15:

Денис Гольцов — 63 (49 + 14)

Тимур Хизриев — 43 (31 + 12)

Евгений Гончаров — 43 (35 + 8)

Альберт Туменов — 34 (25 + 9)

Ислам Омаров — 34 (26 + 8)

Никита Крылов — 31 (25 + 6)

Гаджи Рабаданов — 24 (17 + 7)

Рамазан Курамагомедов — 21 (15 + 6)

Азамат Мурзаканов — 20 (15 + 5)

Муслим Магомедов — 20 (16 + 4)

Магомед Магомедкеримов — 17 (14 + 3)

Эдуард Вартанян — 16 (12 + 4)

Александр Шлеменко — 3 (2 + 1)

Валентин Молдавский — 3 (2 + 1)

Роман Копылов — 3 (2 + 1)

Андрей Корешков — 2 (1 + 1)

Иван Штырков — 2 (1 + 1)

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Александр Атвесский (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Камил Гаджиев, Армен Гулян («Наше Дело»), Виталий Тарасов.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 4 декабря 2022 года — провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Следующая публикация рейтинга — 1 января.