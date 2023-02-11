Петр Ян прокомментировал поражение Емельяненко в последнем поединке в карьере

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян высказался о поражении россиянина Федора Емельяненко в бою против американца Райана Бейдера.

«Что сказать про бой Емельяненко и Бейдера? Федор давно всем все доказал. Да, хотел провести этот бой-реванш, надеялся, что все же сможет победить в этом поединке и на такой ноте завершить свою карьеру. Но не всегда все так, как мы желаем. У Федора была потрясающая долгая карьера и на этом он ее завершил. Бейдер — серьезный оппонент», — цитирует Яна Vprognoze.ru.

Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина на турнире Bellator 290 в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала поединка. Бой прошел в ночь на 5 февраля в Инглвуде, США.