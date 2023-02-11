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Сегодня, 13:16

Петр Ян прокомментировал поражение Емельяненко в последнем поединке в карьере

Алина Савинова
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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян высказался о поражении россиянина Федора Емельяненко в бою против американца Райана Бейдера.

«Что сказать про бой Емельяненко и Бейдера? Федор давно всем все доказал. Да, хотел провести этот бой-реванш, надеялся, что все же сможет победить в этом поединке и на такой ноте завершить свою карьеру. Но не всегда все так, как мы желаем. У Федора была потрясающая долгая карьера и на этом он ее завершил. Бейдер — серьезный оппонент», — цитирует Яна Vprognoze.ru.

Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина на турнире Bellator 290 в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала поединка. Бой прошел в ночь на 5 февраля в Инглвуде, США.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10642283-petr-yan-prokommentiroval-porazhenie-fedora-emelyanenko-v-proschalnom-boyu.html
Петр Ян
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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