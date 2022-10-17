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Сегодня, 10:32

Петр Ян: «Надеюсь, что после боя с О'Мэлли буду драться за пояс»

Петр Ян рассчитывает, что после победы над О'Мэлли ему дадут титульный шанс
Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (16-3) рассчитывает, что после победы над 13-м номером рейтинга Шоном О'Мэлли (15-1) ему дадут титульный шанс.

«У самурая нет цели, у самурая есть путь, — сказал Ян на UFC 280 Countdown. — Сегодня мной движет внутренний огонь. Есть еще некоторые моменты, которые хочется доказать самому себе. Надеюсь, что после своего поединка буду драться за пояс».

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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