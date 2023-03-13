Петр Ян: «Было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог»

Экс-чемпион легчайшего дивизиона UFC Петр Ян (16-5) заявил, что доволен подготовкой к бою с Мерабом Двалишвили (16-4), однако признал, что к бою он подошел не в лучшей форме.

«В субботу 11.03.2023 прошел мой бой, в России было 12.03, где я потерпел поражение! – написал Ян в соцсетях. – Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать! Подготовкой в целом я был доволен. Было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь!

Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелета и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия! Неделю ежедневно занимался и верил, что все будет нормально. За неделю до боя дали прожарку 5*5, отлично продышался и начали гонять вес. Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться! Знаю, что могу и умею лучше! Нужно перезагрузится, внести корректировки!»

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.