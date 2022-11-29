Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:14

Петр Ян считает, что российские бойцы недостаточно используют современные технологии

Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказал мнение, что новые технологии в тренировках и реабилитации недостаточно применяются российскими спортсменами в единоборствах.

«Мы можем использовать новые технологии в спорте, например, пульсометры, где датчики замеряют сердцебиение, утомляемость, восстановление, — приводит ТАСС слова Яна. — Важно знать состояние своего организма, тем самым спортсмен продлевает срок своей профессиональной карьеры. Почему карьеры спортсменов из других стран длятся дольше? Потому что в методах и подходах восстановления, реабилитации используют нововведения, которые помогают продолжать карьеру».

Он отметил, что и сам старается использовать новые технологии в тренировках, но другие российские бойцы недостаточно их применяют: «У нас это недостаточно применяется, но я рад, что с каждым годом все больше появляются какие-то новшества, которые помогают глобальнее развиваться в нашем спорте».

Боец считает, что в единоборствах есть что совершенствовать и исправлять, для этого нужно время.

«Всегда есть что исправлять, что развивать. Я думаю, просто нужно время, чтобы увидеть реально сформировавшуюся базу. Наш спорт молодой, смешанные единоборства в России не так уж долго по сравнению с тем же футболом, боксом и хоккеем. Столетняя история у этих видов спорта, а единоборствам около 30 лет», — сказал Ян.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и 4 поражения в ММА.

Источник: https://tass.ru/sport/16452545
Петр Ян
0
Читайте также
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Штырков про Емельяненко: «Пусть теперь бьет блогеров. Для Саши топовый спорт закрыт»

Боец из Казахстана поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Иваном Штырковым