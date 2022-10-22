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Сегодня, 22:48

Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли на турнире UFC 280

Давид Хачатрян
Шон О&amp;#039;Мэлли после победы над Петром Яном.
Фото AFP

Бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29).

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе О'Мэлли (16-1) сделал настоящий апсет, одолев первого номера рейтинга легчайшего дивизиона Яна (16-4).

Таким образом, О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против победителя пары Алджамейн Стерлинг (21-3) — Ти Джей Дилашоу (17-4).

Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В главном поединке вечера встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.

Махачев vs&nbsp;Оливейра, Ян&nbsp;vs О'Мэлли.Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
42
45
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