Петр Ян толкнул Мераба Двалишвили на дуэли взглядов

В Лас-Вегасе (США) прошла дуэль взглядов между российским бойцом ММА Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили перед турниром UFC Fight Night 221.

Во время стандартной процедуры 32-летний Двалишвили обозвал 30-летнего россиянина, после чего Ян толкнул соперника. Затем бойцов развели в разные стороны.

Бой Ян — Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который пройдет в ночь с 11 на 12 марта. Их поединок пройдет в концертном зале The Theater at Virgin Hotels, начало — около 4.30 по московскому времени.

Ян одержал 8 побед в UFC при 3 поражениях. В ММА на счету россиянина 20 боев: 16 побед и 4 неудачи. У Двалишвили 8 побед и 2 поражения в UFC, 15 побед и 4 неудачи в ММА.