Петр Ян жестко ответил журналисту после вопроса о споре Малыхина и Двалишвили

Бывший чемпион UFC Петр Ян заявил, что не знает, должен ли Анатолий Малыхин отдавать Мерабу Двалишвили 50 тысяч долларов.

На эту сумму бойцы заключили спор перед реваншем Яна и Алджамейна Стерлинга, в котором россиянин уступил решением судей.

— Анатолий должен отдавать Мерабу 50 тысяч?

— Слушай, не знаю. Что за вопросы? — передает слова Яна «СЭ».

— Я так понимаю, вы говорили, что не стоит ему эти деньги отдавать.

— Где я такое говорил?

— Такие ходили слухи.

— Если ты от слухов отталкиваешься, значит, ты кто?

Ранее сам Двалишвили рассказал, что Петр Ян при личной встрече сообщил ему, что попросил Малыхина не отдавать долг.