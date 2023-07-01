Петр Ян жестко ответил журналисту после вопроса о споре Малыхина и Двалишвили

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Бывший чемпион UFC Петр Ян заявил, что не знает, должен ли Анатолий Малыхин отдавать Мерабу Двалишвили 50 тысяч долларов.
На эту сумму бойцы заключили спор перед реваншем Яна и Алджамейна Стерлинга, в котором россиянин уступил решением судей.
— Анатолий должен отдавать Мерабу 50 тысяч?
— Слушай, не знаю. Что за вопросы? — передает слова Яна «СЭ».
— Я так понимаю, вы говорили, что не стоит ему эти деньги отдавать.
— Где я такое говорил?
— Такие ходили слухи.
— Если ты от слухов отталкиваешься, значит, ты кто?
Ранее сам Двалишвили рассказал, что Петр Ян при личной встрече сообщил ему, что попросил Малыхина не отдавать долг.