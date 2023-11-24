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Сегодня, 13:00

PFL Гольцов — Феррейра: время начала и трансляция боя финала сезона 2023

Гольцов проведет поединок с Феррейрой в финальном турнире сезона в PFL 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ренан Феррейра.
Фото Global Look Press
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Россиянин Денис Гольцов проведет поединок в тяжелом весе (120 кг) с бразильцем Ренаном Феррейрой в рамках финального турнира сезона в PFL в субботу, 25 ноября. Бой пройдет на арене The Anthem в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ориентировочное время начала — 6.30 по московскому времени.

Ключевые события поединка Гольцов — Феррейра будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию турнира в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko по платной подписке.

Рекорд в ММА 33-летнего российского бойца составляет 32 победы и 7 поражений. Рост Гольцева: 195 см. Вес: 111 кг. Размах рук: 198 см.

Рекорд бразильца в смешанных единоборствах — 11-3-0-3. Рост Феррейры: 203 см. Вес: 116 кг. Размах рук: 216 см.

Хенан Феррейра
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