PFL к 2026 году запустит Лигу чемпионов ММА

Инсайдер Аарон Бронстетер со ссылкой на основателя и совладельца американской лиги PFL Донна Дэвиса написал в Twitter, что компания к 2026 году запустит так называемую Лигу чемпионов MMA, в рамках которой будет создано еще шесть глобальных брендов PFL, аналогичных PFL Europe.

Известно, что PFL готовится выйти на Африканский континент, поскольку Нганну стал председателем PFL Africa, инициативы по расширению бизнеса для проведения турниров на континенте.

Накануне PFL объявила о подписании контракта с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3). Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.