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PFL Магомедкеримов — Сай: время начала и трансляция боя финала сезона 2023

Магомедкеримов проведет титульный поединок с Сайем в финальном турнире сезона в PFL 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Магомедкеримов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Магомед Магомедкеримов проведет титульный поединок со шведом Садибу Сайем в финальном турнире сезона в PFL в субботу, 25 ноября. Бой пройдет на арене «The Anthem» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ориентировочное время начала — 5.30 по московскому времени.

Ключевые события поединка Магомедкеримов — Сай будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Рекорд в ММА 33-летнего шведского бойца составляет 33 победы и 6 поражений. Последний бой он провел 24 августа 2023 года против бразильца Карлоса Леаля. Тогда Сай победил раздельным решением судей.

Рекорд россиянина в смешанных единоборствах — 16-6-2-1. В предыдущем поединке 24 августа этого года он победил единогласным решением судей американца Соломона Ренфро.

Магомед Магомедкеримов
Садибу Сай
ММА
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