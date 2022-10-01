Пико: «Бо Никаль легко выиграет у Хамзата Чимаева по вольной борьбе»

Боец Bellator Аарон Пико поделился мнением о возможном противостоянии одного из самых талантливых проспектов в ММА Бо Никаля и Хамзата Чимаева.

«Если кто-то и сможет сейчас побить Чимаева, так это Бо Никаль, — сказал Пико в интервью MMAJunkie. — Люди подумают, что я сошел с ума, но он реально очень хороший борец. Не думаю, что ему потребуется много времени [для успеха], может быть, еще несколько боев. То, как он настроен... уверен, он разберется, что ему нужно делать.

Если вы сведете Хамзата и Бо Никаля по борьбе, это будет легкий день для Бо. Он победит его технарем (с преимуществом в 10 и более очков. - Прим. «СЭ»). Борьбы не получится. В ММА Бо еще нужно подкрутить несколько вещей, получить опыт. Торопиться не стоит, и тогда он будет готов».

26-летний Бо Никаль — базовый борец вольного стиля. В борьбе он стал чемпионом мира среди участников до 23 лет и трехкратным победителем NCAA Division I (самого престижного национального соревнования по борьбе в США).

ММА американец стал заниматься в прошлом году. По профессионалам провел три боя, одержав во всех быстрые досрочные победы. 27 сентября подписал контракт с UFC после очередной победы на Contender Series. 10 декабря Никаль дебютирует в UFC поединком против Джейми Пикета на UFC 282 в Лас-Вегасе.