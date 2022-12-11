Пэдди Пимблетт: «Я победил, потому что нанес намного больше урона»

Британский легковес Пэдди Пимблетт (20-3) заявил, что его не волнует мнение людей, утверждающих, что он проиграл бой Джареду Гордону (19-4).

«У каждого придурка есть свое мнение. Я знаю, что выиграл бой. Я победил единогласным решением, даже не раздельным. Посмотрите на его [Гордона] лицо, и на мое. Теперь бои оцениваются по нанесенному урону. Я нанес намного больше урона», — сказал Пимблетт на пресс-конференции UFC.

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.