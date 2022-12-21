Пимблетт рассказал о тяжелом периоде жизни: «Я плакал каждое утро»

Пимблетт заявил, что у него началась депрессия после поражения Сорену Баку в 2018 году

Британский легковес Пэдди Пимблетт (20-3) заявил, что у него началась депрессия после поражения Сорену Баку (15-1) на CW 96 в 2018 году.

«В 2018 году у меня был реально тяжелый период в жизни, — сказал Пимблетт на своем YouTube-канале. — В мае я перенес операцию, а в сентябре должен был драться. Я мог отказаться, но чувствовал, что в таком случае я бы всех подвел.

Я почти финишировал парня в первом раунде, но повредил руку и не смог завершить удушающий прием. Парень выбрался, а я проиграл решением судей. Я чувствовал, что всех подвел. Никогда не забуду, как вернулся в раздевалку и начал плакать навзрыд. Я блевал, везде воняло. Люди угорали надо мной. В течение последующих трех месяцев я плакал каждое утро.

Единственное, что помогло мне это пережить, — это общение с людьми. Выражение «отпусти это из своего сердца» — одно из лучших в истории. Когда ты общаешься с кем-то, ты чувствуешь, как с твоих плеч падает груз".

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.