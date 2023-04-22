Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:14

Пираев единогласным решением судей победил Капораля

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец Мариф Пираев одержал победу в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Единогласным решением судей он победил представителя Китая Родриго Капораля.

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, организаторов турнира. Мой угол — я перечислять не буду, но всех люблю очень. Спасибо вам больше, спасибо моему сопернику», — сказал Мариф после победы.

Теперь в карьере у 39-летнего Капораля 16 побед и 9 поражений. У 31-летнего Пираева 28-5 и одна ничья.

Это был бой-реванш по правилам кикбоксинга. В прошлый раз россиянин проиграл.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Эномото.

Александр Шлеменко и&nbsp;Ясуби Эномото. Шлеменко против Эномото в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: онлайн-трансляция боя
0
Читайте также
Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Шлеменко — Эномото, Янькова — Бостанжи