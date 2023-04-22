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Сегодня, 02:49

Пираев: «Результатом доволен, но в целом в плане боя — нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Мариф Пираев прокомментировал победу над представителем Китая Родриго Капоралем в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Результатом доволен, но в целом в плане боя — нет. В Таиланде сейчас четыре-пять часов утра, я уже в раздевалке перед выходом зевал, хотел кофе выпить. Не было бодряков, когда выходишь и бодрый. Сам себя настраивал», — цитирует РЕН ТВ Пираева.

Теперь в карьере у 39-летнего Капораля 16 побед и 9 поражений. У 31-летнего Пираева 28-5 и одна ничья.

Это был бой-реванш по правилам кикбоксинга. В прошлый раз россиянин проиграл.

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