По факту смерти 16-летнего бойца на турнире в Белогорске возбудят уголовное дело

По факту смерти 16-летнего бойца MMA на турнире в Белогорске будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 (ч.2) УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает MMA.Metaratings.ru.

Если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, то нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или без такового.

На турнире в Белогорске 16-летний подросток вышел на бой без шлема и во время поединка пропустил сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже умер в реанимации.

Согласно положению о проведении соревнования, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Белогорска Станислав Мелюков.