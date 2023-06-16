Победитель боя Слипенко — Гаджидаудов сразится с Туменовым

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал о турнирной сетке Гран-при полусреднего веса.

«У нас уже составлена сетка. Мне предварительно сказали, что я выхожу на Туменова в полуфинале. То есть победитель моего боя с Гаджидаудовым будет драться с Альбертом. На Вагаева никто не выходит. Получится хорошая сетка. Устар и я, а с другой стороны Альберт, прошедший Алтынбека (Мамашова)», — цитирует Слипенко MMA.Metaratings.ru.

На турнире ACA 154 Альберт Туменов победил Алтынбека Мамашова и стал первым полуфиналистом Гран-при в полусреднем весе. Второй полуфиналист станет известен после боя Слипенко и Гаджидаудова, который пройдет в Москве 21 июля в рамках турнира ACA 160.