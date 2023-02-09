Спарринг-партнер Махачева: «Волкановски не сможет вставать из-под Ислама»

Победитель Гран-При PFL Мовлид Хайбулаев в интервью «СЭ» поделился прогнозом на поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски.

- Главная интрига боя — сможет ли Волкановски вставать из-под Ислама.

— Во-первых, смотрим на весовую категорию — это не весовая Волкановски, это весовая Ислама. Во-вторых, у него не было соперников с таким контролем, как у Ислама.

— Есть мнение, что Исламу будет тяжело на земле обвязывать ноги Волкановски, потому что они у него очень короткие.

— Ну как может быть тяжело, если Ислам таких ребят завязывал на ногах? В этом проблем не будет, это работа Ислама. Он же удерживает в зале ребят, у меня тоже, например, ноги короткие. У нас в зале немало таких ребят.

— Хабиб говорил, что с Волкановски Исламу будет тяжелее, потому что у него выше бойцовски IQ и дух, чем у Оливейры. Ислам сам, между вами, может обронить такое, что мне с ним будет потяжелее?

— Как может быть посложнее, чем с Оливейрой? Посмотри на историю Оливейры, каких бойцов он выигрывал, и это в своей весовой, в легкой. А Волкановски ниже весом. Надо смотреть на ситуацию с другой стороны — насколько сложнее будет Волкановски, а не Исламу.

В ночь на 13 февраля Махачев подерется с Александром Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия.