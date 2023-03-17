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Сегодня, 16:46

Победительница Гран-при «Наше дело» заявила, что в России девушкам сложно находить бои

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победительница женского Гран-при промоутерской компании «Наше дело» Кристина Степанян прокомментировала победу над Сианой Шахсиновой в финале и рассказала о трудностях организации женских поединков в России.

«Первый бой с Мариной Мерчук у нас был очень динамичный, функционально очень устала. Бой с Сианой Шахсиновой закончился раньше, но она все равно очень сильный боец с плотным ударом. Так что тяжело сравнивать бои, они получились совершенно разные. В финале было много борьбы, но мне все понравилось. Для меня, как начинающего спортсмена, хорошо, что партер ограничен 30 секундами, но нужно привыкать и начинать бороться без ограничений. К этому мы и стремимся. В любителях у меня уже не было мотивации выступать, хотелось двигаться дальше, но в России девушкам сложно находить бои. Мы полгода искали возможность выступить, но то соперница сольется, то организация передумает проводить поединки. Я безумно рада, что «Наше дело» заинтересовалось женщинами и открыло такой дивизион», — приводит слова Степанян MMA.Metaratings.ru.

16 марта в Москве на турнире компании «Наше дело» Кристина Степанян победила техническим нокаутом в первом раунде Сиану Шахсинову и стала победительницей женского Гран-при.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pobeditelnica-gran-pri-nashe-delo-v-rossii-devushkam-slozhno-nakhodit-boi-236213/
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