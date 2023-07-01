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Сегодня, 00:52

Бой Пономарева и Вахаева не состоится 21 июля на АСА 160

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Поединок Григория Пономарева и Мухумата Вахаева в рамках четвертьфинала Гран-при тяжелого веса на турнире АСА 160 не состоится. Об этом сообщил комментатор Алексей Володин во время трансляции турнира ACA Young Eagles 37.

«Кстати, поединок Григория Пономарева и Мухумата Вахаева, который должен был состояться 21 числа, переносится. Не отменяется, а переносится», — сказал Володин.

Турнир ACA 160 запланирован на 21 июля, он должен состояться в Москве.

В рамках турнира пройдут два титульных поединка: Виталий Слипенко встретится с Устармагомедом Гаджидаудовым, а Алихан Сулейманов подерется с Исламом Омаровым.

Григорий Пономарев
ММА
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