Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 23:19

Поединок между Акопяном и Калмыковым возглавит турнир Hardcore FC в Новосибирске

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

26 октября в Новосибирске состоится стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship.

Турнир пройдет на «Сибирь Арене».

В главном поединке вечера Лендруш «Леко» Акопян будет биться с Мухамедом «Киборгом» Калмыковым.

Также в основной кард турнира войдут бой между Тимуром «Витязем» Слащининым и Николаем Даниловым за звание чемпиона супертяжелого дивизиона, а также поединок между Магомедом Амагаевым и Шодрузом «Итальянцем» Давлатовым за звание полноправного чемпиона полусреднего веса.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Локомотив» победил «Оренбург» в Кубке благодаря дублю Пиняева
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Давид Кипиани погиб 23 года назад
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
Сегодня
Вчера
Неделя