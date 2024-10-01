Поединок между Акопяном и Калмыковым возглавит турнир Hardcore FC в Новосибирске

Сегодня, 23:19
26 октября в Новосибирске состоится стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship.
Турнир пройдет на «Сибирь Арене».
В главном поединке вечера Лендруш «Леко» Акопян будет биться с Мухамедом «Киборгом» Калмыковым.
Также в основной кард турнира войдут бой между Тимуром «Витязем» Слащининым и Николаем Даниловым за звание чемпиона супертяжелого дивизиона, а также поединок между Магомедом Амагаевым и Шодрузом «Итальянцем» Давлатовым за звание полноправного чемпиона полусреднего веса.