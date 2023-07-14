Поединок между Хейбати и Чурчаевым может пройти только на Hardcore из-за эксклюзивных условий контракта

Боец смешанных единоборств Мухаммед «Персидский Дагестанец» Хейбати сообщил, что его поединок с Шовхалом Чурчаевым может пройти только на Hardcore из-за условий контракта.

«Hype не смогут организовать наш бой с Шовхалом. Даже если я соглашусь, они не смогут этого сделать, поскольку у нас с Hardcorе есть эксклюзивный контракт, в котором сказано, что если наш бой не состоится по какой-то причине, то он может пройти только у них», — цитирует Хейбати Metaratings.ru.

В турнире HFC MMA 1 июля должен был пройти бой между Чурчаевым и Хейбати. Однако в последний момент Шовхал не вышел на поединок. Ранее появилась информация о том, что сорвавшийся поединок между бойцами может состояться осенью в рамках турнира Hype FC.