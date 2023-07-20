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Сегодня, 15:41

Поединок против Косты может стать претендентским для Чимаева

Алина Савинова
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В команде Хамзата Чимаева рассказали, что бой против бразильца Пауло Косты может стать претендентским для представляющего Швецию бойца, сообщает ТАСС.

Поединок между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). На счету Чимаева 12 боев в ММА, во всех из которых он одержал победы. В активе бразильца 14 побед и 2 поражения.

Свой последний бой Чимаев провел в сентябре 2022 года. На турнире UFC 279 в Лас-Вегасе он победил Кевина Холланда сабмишном в первом раунде. Коста выбыл из поединка с россиянином Икрамом Алискеровым, который должен был пройти 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

Источник: https://tass.ru/sport/18323269
Хамзат Чимаев
ММА
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