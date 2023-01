Пол Фелдер считает, что Арман Царукян и Матеуш Гамрот «переедут» Конора Макгрегора

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Пол Фелдер (17-6) сомневается, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сможет конкурировать с новым поколением бойцов.

«Макгрегор весь в делах: снимается в «Доме у дороги», катается на яхтах, у него есть особняки, свой бизнес, — отметил Фелдер в подкасте The Fighter vs. The Writer. — При этом он вышел из пула тестирования USADA, ему потребуется время, чтобы вернуться. Не знаю, увидим ли мы его в октагоне до конца 2023 года.

Не хочу проявить неуважение, но я реально считаю, что нынешние бойцы его переедут. Я старше него на несколько лет, и сейчас выступает следующее поколение бойцов. Если ты не держишь руку на пульсе, не тренируешься с этими парнями, то тебе остается лишь надеяться на бои с Майклом Чендлером. Он не захочет драться с Арманом Царукяном, Матеушем Гамротом и другими молодыми, голодными зверями, которые прокладывают себе путь к вершине дивизиона".

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.