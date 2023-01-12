Пол Крэйг хочет подраться с Энтони Смитом на UFC 286 в Лондоне

Шотландский боец Пол Крэйг (16-5) хочет подраться с американским полутяжеловесом Энтони Смитом (36-17) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, сообщил журналист Джордан Эллис.

«Только что общался с Полом Крэйгом. Он хочет боя с Энтони Смитом 18 марта на UFC 286 в Лондоне», — написал журналист в Twitter.

9-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Крэйг подерется против Джонни Уокера (19-7) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Ранее Смит и сам говорил, что он хочет встретиться с Крейгом, чтобы выяснить, чье джиу-джитсу лучше.