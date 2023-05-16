Пол Крейг подерется с Андре Мунисом 22 июля в Лондоне

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе шотландец Пол Крейг (16-6) дебютирует в среднем весе в бою против 15-го номера рейтинга Андре Муниса (23-5) 22 июля в Лондоне на UFC on ESPN 49, сообщает инсайдер Марсел Дорф в соцсетях.

Крейг идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Джонни Уокеру (20-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Мунис прервал свою серию из девяти побед поражением Брендану Аллену (21-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.